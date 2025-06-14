Kızıltepe’de Kavga, 17 Gözaltı Yapıldı

ŞİDDETLİ KAVGA VE GÖZALTILAR

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın, “arsa anlaşmazlığı” nedeniyle patlak verdiği belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7’nci Noter önünde gerçekleşen bu olayda, tartışmanın büyümesi üzerine tarafların yakınları da kavgaya dahil oldu. Kısa sürede silah, sopa ve taşlar kullanılarak gerçekleştirilen bu kargaşada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ve polis ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreci devam ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAVGA ANINDA YAŞANANLAR

Gözaltına alınan M.B., ifadesinde kendilerine yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ifade ederek, “Ağabeyim 2023 yılında, bugün olayın olduğu yer olan ve ofisimizin üzerinde bulunduğu arsa ile ilgili H.V. ile aralarında daire karşılığı bir ticaret yapılmıştı. 13 Haziran günü 17.30 civarında ofiste oturuyorduk, bir anda H.V. ile tanımadığımız 100 kişilik bir kalabalık ofise geldi. H.V. ağabeyime, ‘Gidin buradan, bu ofis ve arsa bizim’ diyerek tehdit etti. ‘Eğer buradan çıkmazsanız, buraları size dar ederiz, sizi öldürürüz’ dedi. Ağabeyim ise ‘Sizin payınız yüzde 30’dur. Neden bizim hakkımızı gasbetmeye çalışıyorsunuz?’ diye yanıtladı. Ardından kavga çıktı ve bize doğru 5-6 el silah sıkıldı. Şikayetçi ve davacıyım” dedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMALAR

M.B.’nin avukatı Gurbet Bilbay, müvekkilinin mahkemeye başvurduğunu belirterek, “Müvekkillerim bir arsa sahibiyle anlaşma yaptı. Sözleşme süresi bitmeden geri almak istediler ve hatta onlara ait olmayan yerler üzerine el koymaya kalktılar. Bu süreçte taşlı, sopalı ve silahlı bir saldırıya maruz kaldılar. Halihazırda 17 kişi gözaltında, 4 kişi daha gelecek, 2 kişi ise hastaneden taburcu edilecek. Bu durumda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Ortada bir haksızlık var. Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum, inşaat tamamlanma aşamasındayken arsa sahiplerinin geri almak için harekete geçmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.