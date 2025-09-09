Haberler

Kızıltepe’de Kavga, 8 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 2 aile arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada toplamda 8 kişi yaralanıyor. Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesinin Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. İki aile arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışma, hızla taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüşüyor.

YARALILARIN DURUMU

Kavga sonucunda yaralananlar arasında 70 yaşındaki M.İ.K., 34 yaşındaki C.K., 26 yaşındaki A.K., 32 yaşındaki E.K., 60 yaşındaki S.A., 41 yaşındaki H.K., 35 yaşındaki H.K. ve 60 yaşındaki H.A. yer alıyor. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE İNCELEME

Yaralı bireyler, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere götürülerek tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlatıyor.

ÖNEMLİ

