Kızıltepe’de Mavi Kod Kaza Oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir özel hastanede ‘mavi kod’ çağrısının yapıldığı sırada, doğru bölüme yönelmeye çalışan sağlık personeli yanlış tarafa gitmesi sonucu yere düştü. Olay, dün sabah saat 09.00 civarında gerçekleşti. Kızıltepe’nin merkez Yenikent Mahallesi’ndeki hastanede görevli anestezi personeli Fikri Aktaş, nöbetinin sona ermesiyle beraber kıyafet değiştirmek ve evine gitmek üzereyken, acil müdahale gerektiren bir durum için ‘mavi kod’ çağrısı alındı.

Bu çağrıyı duyan Aktaş, sivil kıyafetleriyle acil durumun yaşandığı bölüme doğru koşmaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra yanlış yöne gittiğini fark eden sağlık personeli, manevra yapmak istediği anda kayarak yere düştü. Yaşanan bu komik anlar, hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın neşeli ve beklenmedik yanını gözler önüne serdi.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

