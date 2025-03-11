Kızıltepe’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

MOTOSİKLET KAZASI MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sabah saat 05.00 civarında Mizgin Barış’ın kullandığı motosiklet, kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Motosikletten fırlayan 25 yaşındaki Mizgin Barış, kaza sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Mizgin Barış’a kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Barış, hayata tutunamadı. Barış’ın cenazesi, otopsi yapılması için hastane morguna gönderildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli incelemeler için soruşturma açıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerine dair detayları araştırmaya başladı.