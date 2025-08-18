Kızıltepe’de Motosiklet Kazası Gerçekleşti

TRAFİK KAZASI HENÜZ KİMLİĞİ BELİRSİZ OTOMOBİL İLE YAŞANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trajik olayda, motosiklet sürücüsü Enes Göktaş (18) hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Kızıltepe – Ceylanpınar yolunda Enes Göktaş’ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, tanımadığımız bir otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL KURUMLAR SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Göktaş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada tedavi gören Enes Göktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Kazada yer alan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.