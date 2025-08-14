Haberler

Kızıltepe’de Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, 47 ADB 020 plakalı motosiklete çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda motosiklette bulunan H.G. (18) ve A.Y. (17) yaralandı. Olayın ardından ihbar yapılarak sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

