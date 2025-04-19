Kızıltepe’de Öğrenciye Hızlı Müdahale Yapıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Fırat İlköğretim Okulu’nda meydana gelen olay, dördüncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şahin H.’nin arkadaşlarıyla oynarken aniden bayılmasıyla başladı. Teneffüs sırasında yaşanan bu talihsiz durum, öğrencinin dilinin boğazına kaçması sonucunda gerçekleşti.

MÜDAHALE

Öğrencinin yere yığılmasını gören öğretmenler, hemen durumu İlk yardım eğitimi almış olan Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç’a bildirdi. Olay yerine gelen Kılınç, Şahin H.’nin boğazına kaçan dilini kendisi eliyle çıkartarak nefes almasını sağladı. Bu müdahale sonrasında okula çağrılan ambulans, durumu stabilize edilen öğrenciyi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI

Yaşanan bu acil durum, okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayın bu şekilde belgeye geçmesi, hem okul yönetimi hem de aileler için önemli bir güvenlik kontrolü sağladı. Öğrencinin durumu, hızlı ve etkili bir müdahale ile kurtarıldı.