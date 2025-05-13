Kızıltepe’de öğretmen cinayeti gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, öğretmen Abdurrahim Yılmaz’ın (40) okul çıkışı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada İbrahim Ertaş tutuklandı. Olay, 8 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezinde bulunan 100. Yıl İlkokulu’nun arka bahçesinde gerçekleşti. Ücretli sınıf öğretmeni Yılmaz, motosikletine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan ateşlenen kurşunlar Yılmaz’a isabet ettiğinde, öğretmen yere düştü ve şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonrası Yılmaz’ın cenazesi ailesine teslim edilip, Kızıltepe ilçesi kırsal Halkalı Mahallesi’nde toprağa verildi.

İNTİKAM İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı gerçekleştiren olarak tespit edilen İbrahim Ertaş, Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, 25 Mart 2022’de Kızıltepe ilçesinde meydana gelen bir silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş’ın intikamını almak amacıyla bu saldırıyı düzenlediği iddialarını soruşturmaya dahil edilen kardeşi F.E. ve babası K.E. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi’ne geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Ertaş, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer yandan, babası K.E. ve kardeşi F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.