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Kızıltepe’de öğretmen öldürüldü, bir tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili süren soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mayıs’ta İpek Mahallesi’ndeki 100. Yıl İlkokulu’nda görevli olan 40 yaşındaki Yılmaz’ın, ders sonrası motosikletine bindiği esnada hayatını kaybettiğini bildirdi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.E. (baba) ve oğulları İ.E. ile F.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik önüne çıkarılan şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, K.E. ile F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın detayları ise hala netleşmeye devam ediyor.

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