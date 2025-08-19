Kızıltepe’de Oto Sanayi Kavgası Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, oto sanayi sitesinde esnaf arasında patlak veren bir kavga sonucunda 69 yaşındaki Hasan Temel başına aldığı darbe nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi’ndeki oto sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı esnaf grupları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada levyelerin de kullanıldığı bildirildi.

KAVGA VE MÜDAHALE

Hasan Temel, kavgada başına darbe aldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmak amacıyla biber gazı kullandı. Yaralı olarak ambulansa taşınan Temel, özel bir hastaneye götürüldü. Burada kafa travması teşhisi konan Temel, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Fakat Hasan Temel, mevcut olan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna alındı.

GÖZALTILAR VE GÖRÜNTÜLER

Olayın ardından kavga sırasında yer alan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca, kavganın çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği ve bu görüntülerde polis ekiplerinin biber gazı kullanarak kavgaya müdahale ettiği görünmektedir. Görüntüler, kavganın büyüklüğünü ve müdahale sürecini ortaya koyuyor.