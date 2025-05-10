Kızıltepe’de Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

ŞARAMPOLE DEVİLEN OTOMOBİLDE YARALILAR VAR

Kızıltepe ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen bir kazada, şarampole devrilen bir otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerindeki Büyükdere Mahalle mevkiinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan ve plakası ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası, durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisinin alındığı kazaya ilişkin ise detaylı bir inceleme başlatıldı.