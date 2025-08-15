Kızıltepe’de Otomobilde Ceset Bulundu

Olayın Gelişimi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilde silahla başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde ilçenin merkez Yenikent Mahallesi’nde yaşandı. TOKİ konutları bölgesinde bir kişinin otomobilde hareketsiz durumdayken görülmesi üzerine vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilde hareketsiz yatmakta olan Vedat Bagı’nın (29) silah ile başından vurulduğunu tespit etti ve olayın ölümle sonuçlandığını belirledi. Bagı’nın cansız bedeni, yapılan işlemler sonrasında Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma çalışmaları ise başlatıldı.