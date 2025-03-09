Haberler

Kızıltepe’de Şampuan Yüklü Tırda Yangın Çıktı

ŞAMPUAN YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, seyir hâlindeki bir tırda yangın yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin-Şanlıurfa karayolunda belli olmayan plakaya sahip olan şampuan yüklü tırın dorsesi aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda tırda büyük hasar oluştu. Ayrıca yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan yol, gerekli çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Survivor 2025’te Eleme Adayları Kimler?

Survivor 2025'teki yeni bölümde heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Eleme adayları izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor, 9 Mart Pazar günden bekleniyor.
Haberler

Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

9 Mart Pazartesi günü Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Piyango Online ve diğer platformlardan öğrenilebilecek. Oyuncular, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.