Kızıltepe’de Şampuan Yüklü Tırda Yangın Çıktı

ŞAMPUAN YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, seyir hâlindeki bir tırda yangın yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin-Şanlıurfa karayolunda belli olmayan plakaya sahip olan şampuan yüklü tırın dorsesi aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda tırda büyük hasar oluştu. Ayrıca yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan yol, gerekli çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.