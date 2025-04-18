Kızıltepe’de Sürücüye Ceza Verildi

DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, drift yapan bir sürücüye yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. 38 SR 568 plakalı aracıyla drift atan sürücü, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

POLİSİN ÇALIŞMASI

Yapılan polis çalışması sonucunda, sürücünün kimliği belirlendi. Sürücü, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan işlem gördü. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye toplamda 65 bin 69 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle iptal edildi.