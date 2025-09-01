Kızıltepe’de Takla Atan Araçta Yaralı

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla atan bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi’nde plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kaza yaptı.

OLAYA MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, hızlı bir şekilde Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.