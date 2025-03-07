Kızıltepe’de Tanker Yangını: Şoför Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt dolu bir tanker alev aldı ve sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Eymirli Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrilerek yanmaya başladı.

YARALI ŞOFÖRÜN KURTARILMASI

Olayı gören çevredekiler, yaralı sürücüye yardım etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.