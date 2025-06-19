Kızıltepe’de uyuşturucu operasyonu yapıldı

JANDARMA OPERASYONU İLE İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucu yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürülmek üzere olduğunu tespit etti.

YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenmiş olan adrese düzenlenen operasyonda, toplamda 7 bin 60 adet extacy hap, 740 adet sentetik ecza (Galara hap), 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyon neticesinde, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.