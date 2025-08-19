Kızın Parmağına Sıkışan Yüzük Çıkarıldı

KAZA SONRASI ACİL DURUM

Kahramanmaraş’ta bir genç kız, parmağına sıkışmış bir yüzükle hastaneye başvurdu. Genç kız, yüzüğü kendi çabalarıyla çıkaramayınca Afşin Devlet Hastanesi’ne gitti. Sağlık ekipleri, tüm uğraşlarına rağmen yüzüğü parmağından sökemedi.

İTFAİYE EKİBİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu durumda sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. İtfaiye ekibi, hastaneye ulaşarak yüzüğü motorlu mini bir aletle keserek güvenli bir şekilde çıkardı. Genç kız, yüzüğü başarılı bir şekilde çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.