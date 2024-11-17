Kızın Yaşı ve Uyuşturucu Olayı

OLAYIN GERÇEĞİ VE SÜREÇ

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10’da 50. Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri devriye gezerken elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele girmeye çalışırken durdurdu. Polis, kimlik kontrolü yapmaya başladığı sırada şüpheli Erdinç B. (22), “Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım” diyerek tepki gösterdi. Kimlik kontrolü sırasında, yanındaki kızın 17 yaşında olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASI

Polis, Erdinç B.’nin üst aramasını gerçekleştirerek 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun sonrasında Erdinç B. gözaltına alındı. Ayrıca, 17 yaşındaki Y.G. isimli kız da polis aracıyla hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye vardıkları esnada, Erdinç B. polis ekiplerine “ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz” diyerek tehditte bulundu.