Kızına Taciz Eden Şahıs Yakalandı

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve kendi kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişi ile ilgili çalışmalar başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şahsın yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, toplumun güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etme kararlılığını vurguladı.

KİŞİ ANKARA’DA YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada “KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER VE KENDİ ÖZ KIZINA TACİZ” başlığı ile dikkat çeken bu durumu ele aldı. 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parkındaki diğer çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs ile ilgili sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şahsın Y.T.N. olduğu belirlenerek Ankara’da gözaltına alındı. Yerlikaya, toplum huzuru ve güvenliğini tehdit edenlere karşı adaletin sağlanacağını yineledi.