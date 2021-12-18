Kızını saçından tutup sürükledi

Diyarbakır'da bir kadın kızını sokak ortasında saçından tutup sürükledi.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kadının 5 gündür kayıp olan kızını sokak ortasında saçından tutup sürüklemesi tepki çekti.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, kameraya da yansıdı

Diyarbakır’ın, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı´nda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.

15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.

SAÇINDAN TUTUNCA ÇIĞLIK ATTI

Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu.

ANNESİNİN ELİNDEN KAÇIP KURTULDU

Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı.

ANNENİN İFADESİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.