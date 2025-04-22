Kızının Transferi İçin Muvafakat Belgesi İstendi

SÜREÇTEKİ SORUNLAR VE BAŞVURU

Bölgesel ligde mücadele eden ve yaşadığı sakatlık sürecinde kulübü tarafından yeterli ilgiyi göremeyince başka bir kulübe transfer olmak isteyen 13 yaşındaki sporcu, bu talebinin reddedilmesi üzerine babası aracılığıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK, sporcunun eski kulübüne transfer için gerekli olan muvafakat belgesinin düzenlenmesi ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu’na tavsiye kararı verdi.

YAŞANAN SAKATLIK VE KULÜP İLE İLETİŞİM SORUNU

Sporcunun babası, kızının Kastamonu Yıldızlar Kulübü’nde bölgesel ligde voleybol oynadığını ifade etti. Başvuruda bulunan baba, 13 yaşındaki kızının çapraz bağlarının kopmasından dolayı yaşadığı sakatlık sürecinde kulübün kendileriyle iletişim kurmadığını belirtti. Bu durum üzerine kulüp değiştirmek istediklerinde, kulübün gerekli muvafakat belgesini vermediğini ve bu yüzden mağdur olduklarını açıkladı.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP

KDK, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili bilgi talep etti. Gelen yazıda, ‘Sporcu, Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin ‘Transfer İşlemleri’ başlıklı 12’nci maddesine göre İl Müdürlüğü’nün yalnızca sekretarya işlemleri ile yükümlü olduğu vurgulandı. Spor kulüpleri arasındaki transfer anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturma gibi bir yetkilerinin bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, ‘İtirazlar’ başlıklı 14’üncü maddenin gereğiyle, yalnızca evrak eksikliklerinden kaynaklanan itirazların değerlendirilmesi mümkün olduğu belirtildi.

ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE VURGULAMA

KDK, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, çocuklarla ilgili tüm faaliyetlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiği konusuna dikkat çekti. Başvuruda bulunan sporcunun yaşının ve çocuk olmasının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilerek, kulübün sportif hedeflerinden ziyade çocuğun çıkarlarının öncelikli olması gerektiği vurgulandı.

DÜZENLEMELER VE TAVSİYELER

Bu çerçevede KDK, başvuruyu kabul ederek, ‘Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin ‘İtirazlar’ başlıklı 14’üncü maddesinin taşra teşkilatı açısından kapsamının netleştirilmesi ve altyapı liglerinde transfer işlemleri için bir başvuru mekanizmasının oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. Ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik de önerilerde bulundu. Kastamonu Yıldızlar Kulübü’ne, muvafakat belgesinin ivedi bir şekilde düzenlenmesi konusunda tavsiyede bulundu.