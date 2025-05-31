Kızkalesi Yeni Sezonda Güvenliğe Odaklanıyor

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Kızkalesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan önemli bir turizm destinasyonu olarak yeni sezona hazırlanıyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, plaj polisleri elektrikli scooterlarla göreve başladı. Mersin’in bu eşsiz turizm merkezi, Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı ile göz alıcı bir güzellik sunuyor. Yeni turizm sezonunun bayram döneminde yüzde yüze yakın dolulukla açılması bekleniyor. Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi’ndeki tüm hazırlıklar tamamlandı ve bu yıl ilk defa plaj polisleri, elektrikli scooter kullanarak hizmet vermeye başladı.

PLAJ POLİSİ HIZLI MÜDAHALE YAPIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinden gönderilen takviye personel ile Kızkalesi’nde kurulan plaj polisi birimi hem yaya devriye hem de scooterlı devriye şeklinde hizmet veriyor. Bu yeni uygulamanın amacı, sahil bandında hırsızlık ve diğer asayiş olaylarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek. Plaj polislerinin bölgede sokak ve yürüyüş yollarında devriye atarak, turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, aşırı gürültü ve diğer rahatsızlıkları engellemek gibi görevleri bulunuyor.

KAMERALARLA DAHA GÜVENLİ BİR SAHİL

Kızkalesi sahilinde bulunan polis irtibat noktası yenilendi. Bu yeniliklerle birlikte, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi güçlendirilerek, bölgenin tamamı 24 saat emniyet birimleri tarafından takip ediliyor. Merkezi birimlerden kontrol edilebilen bu sistem sayesinde sahil bandı, ara sokaklar ve ana arterlerde daha etkin bir güvenlik sağlanması hedefleniyor.

ESNAFLAR VE TURİZM POLİSİNİN DEĞERİ

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, bayram ile birlikte rezervasyonların zirveye çıktığını belirterek, “Bu yıl çok ciddi emniyet tedbirleri alındı. Esnaflar ve işletmeciler bu durumdan memnun. Turizm polisinin varlığı ve scooterlı polislerin lisan bilmeleri, acil durumlarda hızlı hareket etmelerini sağlıyor” dedi. Turizm sektöründe 26 yıl deneyimi olan esnaf Hüseyin Kılıç ise, “Yaya yollarındaki motorların kaldırılması ve esnafların kontrol edilmesi, kaliteyi artırmak adına büyük bir adım. Scooterlı polislerin hızlı müdahale etme kapasitesi, olaylara daha çabuk erişim sağlaması açısından da önemli” şeklinde görüş belirtti.