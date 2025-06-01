Kızlar Hakkari’de Halay Çekti

HALAY ŞENLİĞİ HAFTASI

Hakkari’de ‘Kültür Tarih Medeniyet Kampı’ etkinlikleri çerçevesinde Mersin ve Adana’dan gelen genç kızlar, katıldıkları Kezban ve Cihad Kaya çiftinin düğününde halay çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024’te faaliyete geçen Hakkari Mergabütan Gençlik Kampı’nın bu haftaki misafirleri Adana ve Mersin’den gelen kız kafilesi oldu. Bu etkinlik, gençlerin Hakkari’nin kültürü ve doğal güzellikleriyle tanışmasına vesile oldu.

GEZİLER VE ZİYARETLER

Kültür Tarih Medeniyet Kampı kapsamında düzenlenen etkinlikler esnasında gençler, Hakkari’deki önemli turistik yerleri ziyaret etti. Şehir merkezi, Seyir Tepesi, Meydan Medresesi, Ağaçdibi Şelalesi, Cennet ve Cehennem Vadisi, Ore Şelalesi, Kaval Şelalesi, Çukurca Taş Evler ve Bayrak Tepe gibi yerler, gruptaki 79 genç kız tarafından keşfedildi. Bu ziyaretler, katılımcılara Hakkari’nin doğal ve tarihi zenginliklerini tanıma fırsatı sundu.

GENÇ KATLIMCILARDAN DUYGULU YORUMLAR

Halay çekme etkinliğine katılan Mersin’den gelen Elif Rümeysa Bilgiç, yöresel kıyafetleriyle düğün törenine renk kattı. Bilgiç, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel geziler oldu. Çok güzel yerleri görme fırsatı bulduk. Hakkari’nin güler yüzlü insanları var ve insanlar misafirperver” şeklinde konuştu. Adana’dan gelen Elif Pişkin ise, Hakkari’yi görmüş olmanın mutluluğunu paylaşarak, “Güzel yerleri gördük, güzel vakit geçirdik. Hakkari’nin gelenek ve göreneklerini yansıtan düğün merasiminde de bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.