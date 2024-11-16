Kızların Ölümüyle İlgili Şok Edici Bilgiler

Olayın Gelişimi

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde 15 yaşındaki iki genç kızın tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. İddiaya göre, Kübra Rabia Y., silahla oynadığı esnada yanlışlıkla arkadaşı Yağmur’u vurmuş. Bu durumu değerlendiren Kübra, korkuya kapılarak kendi kafasına da ateş etmiş. Kullanılan silahın Yağmur’un babasına ait olduğu öğrenildi.

Genç Kızların Ölümü

Marmaraereğlisi’nde yaşanan olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ve aynı yaştaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundular. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerinin incelemesi ile genç kızların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan ve lise eğitimlerine devam eden iki gencin ölümüne dair başlatılan soruşturma devam ederken, olayın trajik detayları netleşiyor.

Şok Edici Detaylar

Haber kaynaklarına göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde sohbet ettikleri sırada Yağmur’un babasına ait olan bir tabancayı alıp incelemeye başladılar. Kübra Rabia Y.’nin elindeki tabanca, birden ateş alınca merminin Yağmur E.’nin başına isabet ettiği ve korkuya kapıldıkları için Kübra’nın da aynı silahla kendi başına ateş ettiği öne sürülüyor. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki genç kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi’nde derin bir üzüntü yarattı.