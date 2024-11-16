“Kızların Trajik Ölümü Detayları Ortaya Çıktı”

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki genç kızın tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Olayda, Kübra Rabia Y.’nin silahla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşı Yağmur’u vurduğu ve korkuya kapılan Kübra’nın kendi kafasına da ateş ettiği bildiriliyor. Kullanılan silahın, Yağmur’un babasına ait olduğu öğrenildi.

İKİ KIZIN TRAJİK ÖLÜMÜ

Marmaraereğlisi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ve aynı yaştaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında, genç kızların yaşamını yitirdiği belirlendi. Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan iki genç kızın, lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor ve olayın trajik detayları netleşiyor.

KORKUNÇ ANLAR YAŞANDI

İddialara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. evde konuşurken, Yağmur’un babasına ait tabancayı alarak incelemeye başladılar. Kübra Rabia Y.’nin elindeki silah birden ateş alınca kurşun, Yağmur E.’nin başına isabet etti. Büyük bir şok yaşayan Kübra Rabia Y.’nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği ifade ediliyor. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki genç kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi’nde büyük bir üzüntü yarattı.