KKM Bakiyelerinde Düşüş Devam Etmektedir

KKM HESAP BAKİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

KKM hesap bakiyelerindeki azalma, son zamanlarda Türk ekonomisinin öne çıkan gelişmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de ekonomistler bu durumu yakından izliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde belirtilen verilere göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçtiğimiz hafta 48 milyar 986 milyon lira azalarak 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

BDDK’nın verilerine göre, 8 Kasım itibarıyla tüketici kredileri tutarı 12 milyar 347 milyon lira artış göstererek 1 trilyon 897 milyar 190 milyon liraya ulaştı. Bu rakamın 485 milyar 343 milyon lirası konut kredilerine, 75 milyar 88 milyon lirası taşıt kredilerine ve 1 trilyon 336 milyar 759 milyon lirası ihtiyaç kredilerine ait olduğu gözlemlendi. İlgili dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı ise 8 milyar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 263 milyon liraya çıktı. Ayrıca bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,6 oranında azalarak 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya indi.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bireysel kredi kartı alacaklarının 573 milyar 430 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 93 milyar 935 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 659 milyon lira artışla 276 milyar 280 milyon liraya çıktı. Bu takipteki alacakların 205 milyar 814 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı açıklandı.

BANKACILIK SİSTEMİNİN ÖZ KAYNAKLARI

Aynı dönem içerisinde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 339 milyon lira artarak 3 trilyon 293 milyar 419 milyon liraya ulaştı. KKM bakiyesi ise geçtiğimiz hafta yüzde 3,7 ve 48 milyar 986 milyon lira düşerek 1 trilyon 289 milyar 582 milyon liraya geriledi. Sonuç olarak, KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 7,21’ine denk geldi.