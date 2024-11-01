KKM’deki Düşüş Devam Ediyor

KUR KORUMALI MEVDUATTA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankacılık Sektörü Verileri’ne yönelik haftalık bültenini paylaştı. BDDK’nın açıkladığı verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yaşanan düşüş devam ediyor. KKM bakiyesi 1 trilyon 412 milyar liradan 1 trilyon 375 milyar liraya geriledi.

25 Ekim haftasında KKM’deki toplam çıkış 37,2 milyar lira olarak kaydedildi. Önceki haftada gerçekleşen 58 milyar liralık çıkışın ardından, KKM’deki gerileme hızı yavaşladı. Bununla birlikte, KKM bakiyesi artık 1,4 trilyon liranın altına düşmüş durumda.