“KKM’den Güçlü Çıkış Bekleniyor”

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları’ndan (KKM) çıkış için güçlü bir program uygulandığını ve çıkışın yakın olduğunu” söyledi.

ENFLASYONA YENİ TEMELLER ATILACAK

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek amacıyla yeni adımlar atılacağını belirtti. “2026 yılı, enflasyonun tek haneye düştüğü istikrar dönemi olarak hedefleniyor” ifadesini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK

2025 yılına ilişkin yaptığı açıklamada, bütçe açığının azaltılacağını ve Merkez Bankası’nın dezenflasyon sürecinin destekleneceğini söyledi.

Şimşek, “Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz” dedi.

ÇALIŞANLARI KORUMA TAHAHÜDÜ

Son olarak, çalışanların enflasyona karşı korunmaya devam edileceğini belirtti fakat asgari ücretle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kaynak: CNBC-E