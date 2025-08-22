Kkm Uygulaması Sona Erdi Mi?

KKM UYGULAMASININ SONLANDIĞI DUYURULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının açılması ve yenilenmesi ile ilgili olarak önemli bir karar aldığını kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası, uygulamanın sona erdiğini belirtti. Özellikle, hesapların 23 Ağustos 2025 tarihine kadar açılmayacağı veya yenilenmeyeceği ifade edildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Alınan karar, Resmi Gazete’de de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir” sözleriyle bu durumu açıkladı. Bu tarihten önce açılan KKM hesaplarının vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin de yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

KKM HEDEFİ KALDIRILDI

Kararla birlikte KKM’nin Türk Lirası’na geçişine ve yenilenmesine dair hedeflerin de kaldırıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, zorunlu karşılık faizleri ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiş durumda. Merkez Bankası tarafından yapılan bu açıklamalar kamuoyuna duyurulmuş oldu.