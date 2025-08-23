KKM Uygulaması Sona Erdi, Zarar Büyüdü

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI SONA ERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiğini duyurdu. Uzmanlara göre KKM, 60 milyar dolarlık bir zarara neden oldu ve bu zarar, ekonomideki birçok sorunu da büyütüyor. 21 Aralık 2021’de yürürlüğe giren KKM uygulaması, 44 ayın ardından sonlandırıldı. TCMB’nin açıklamasında, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin durdurulduğu belirtilerek, “23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni KKM hesapları açılamayacak, mevcut hesaplar yenilenemeyecek” ifadesine yer verildi. Uygulamanın süresince Hazine ve Merkez Bankası’na büyük zararlar verdiği vurgulandı ve zarar miktarının yaklaşık 60 milyar dolar olduğu ifade edildi.

FINANSAL İSTİKRAR GÜÇLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM’nin sona ermesiyle finansal istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. KKM uygulaması sona erdi… Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek” dedi. Ancak birçok ekonomiste göre, KKM uygulaması ekonomideki birçok sorunu büyütürken, aynı zamanda “güven krizi”ni de tetikledi.

GELİR ADALETSİZLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, KKM’nin gelir adaletini bozduğunu ve servet transferini kolaylaştırdığını söyledi. Demir, “Son on yıldır Türkiye’de ekonomi politikalarının ana omurgası gelir adaletini bozan, servet transferini kolaylaştıran bir çerçeveye oturdu. KKM de bu çerçevenin sembolü oldu” yorumunu yaptı. Düşük faiz oranlarıyla birlikte döviz kurlarının hızlı bir artış yaşadığını vurgulayan Demir, “Dolarizasyon öyle bir hal aldı ki herkes TL’den kaçmaya başladı” dedi. Ayrıca, KKM’nin yarattığı asıl zararın 60 milyar dolarlık maliyetin çok üstünde olduğunu belirtiyor ve bunun ekonomide bir güven krizine dönüşmesine neden olduğunu ifade ediyor.

BÜTÇE ÜZERİNDEKİ YÜKLER

KKM uygulaması, Aralık 2021’de düşük faiz politikası nedeniyle devreye alındı ve çok büyük bir maliyet getirdi. KKM sisteminin 2023 sonundaki kamu bütçesine maliyeti 818,9 milyar TL’yi buldu. Hazine ve Merkez Bankası’na önemli bir yük getiren KKM hesapları, Mehmet Şimşek’in görevi devralmasından sonra kademeli olarak azaldı. Ekonomist Caner Özdurak, KKM’nin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin, “KKM ile kangren olan kol kesildi. Ancak ekonominin neden kangrenleştiğinin hesabı verilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

KKM SONRASI BEKLENTİLER

KKM uygulamasının sona ermesinin ekonomiye olan etkileri konusunda farklı görüşler var. Caner Özdurak, KKM’den çıkan paranın doğrudan dövize yönelmeyeceğini ve TL mevduatlarının güçlü kalacağını ifade ediyor. Özdurak, “Artık işlevini yitirmiş olan KKM ile kamu bütçesi son yıllarda çok ciddi bir bedel ödedi” dedi. Bunun yanı sıra, KKM ile paralarını güvence altına alan servet sahiplerinin 2023 seçimlerinde AKP’ye destek olmasının önemli bir etken olduğunu da belirtiyor.