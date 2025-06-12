Kkm Uygulaması Yakında Bitecek Açıklaması

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’TEN EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de canlı yayında ekonomi konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ereceğini belirten Bakan Şimşek, “Ağustos 2023’te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz” dedi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Bakan Şimşek, uygulamanın genel anlamda öngördüğü çerçevede sonuç verdiğini ifade etti. “Programın temeli enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek” diyen Bakan Şimşek, başka bir hedeflerinin de sürdürülebilir cari açık olduğunu vurguladı. Cari açığın uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1’in altında seyrettiğine dikkat çekti. Ayrıca, bütçe açığının nispeten yüksek olduğunu ama deprem yaralarının başarıyla sarıldığını belirtti. 2024 bütçe açığının 4.9 olduğu belirtilirken, bu sene ciddi bir düşüş olacağına da dikkat çekti.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ

Bakan Şimşek, rezerv birikimi konusunda da önemli bilgiler verdi. Rezerv gelirlerine baktıklarında nette 90 milyar dolarlık bir artış olduğunu, brütün de 55-60 milyar doları bulduğunu ifade etti. “Ekonominin direncini artırdık” diyen Şimşek, programın, mart-nisan başında yaşanan iki büyük şoku başarıyla atlattığını belirtti. Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacının önemli ölçüde azaldığını, risk priminde de 410 baz puanlık bir düşüş yaşandığını vurguladı.

REZERV YETERLİLİĞİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Türkiye’nin risk priminin 2023 Mayıs sonundan bugüne 410 baz puan düştüğünü söyleyen Bakan Şimşek, aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan düşüşün sadece 40 baz puan olduğunu belirtti. “Türkiye, gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi bir performans göstermiş” dedi. Son olarak, “Rezerv yeterliliği noktasında kaygımız yok” dedi ve Türkiye’de uzun vadeli rezerv ortalamasının 2003-2023 yıllarında 0,9 iken, şu anda 0,97 olduğunu ifade etti.