Kktc Bakanı Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE TAZİYE ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaşamını yitiren Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu taziye amacıyla ziyaret etti. Gardiyanoğlu, Alanyaspor Asbaşkanı Aycan Fenercioğlu ile birlikte, 17 Nisan’da hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri’ne geldi.

ZİYARET VE BAŞARI DİLEKLERİ

Ziyaret sırasında, Hasan Çavuşoğlu’na taziyelerini ileten Gardiyanoğlu, aynı zamanda 18 Mayıs’ta Beşiktaş ile yapılacak maça ilişkin başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretin sonunda, Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu’na isminin bulunduğu bir Alanyaspor forması hediye etti.