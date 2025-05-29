KkTc Başbakanı Ünal Üstel, Ekonomi Konuştu

KKTC BAŞBAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 20 Temmuz 1974 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk toplumunun ekonomi, sosyal yaşantı ve altyapı zenginlikleriyle bugüne ulaşmasının fedakar iş insanlarına bağlı olduğunu ifade etti. Üstel, gerçekleştirdiği konuşmada “Biz bugün buralarda sesimizi duyurabiliyorsak yine en büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti” dedi. Balkan Rumeli Sanayicileri Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı kapsamındaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden beri varoluş mücadelesi verdiğine dikkat çekti. KKTC’nin 1974’teki Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Üstel, dönemdeki Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı andı.

İŞ DÜNYASINA TEŞEKKÜR

Üstel, iş insanı Salih Kayım ve ailesine Kıbrıs’a olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Rumların ve Yunanlıların ne olduğunu en iyi tanıyan bizim iş insanlarımızdır. Her gittikleri tanıtım fuarlarında Rumların ve Yunanlıların baskısını gördüler ama hiçbir zaman korkmadılar, yılmadılar. Dünyanın her yerine gittiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıttılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne yaptıklarını kahramanca sergilediler. 20 Temmuz 1974’ten itibaren Kıbrıs Türkü gerek ekonomisiyle, gerek sosyal yaşantısıyla gerekse altyapı zenginlikleriyle bugünlere geldiyse fedakar ve cefakar iş insanlarıyladır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bugün buralarda sesimizi duyurabiliyorsak yine en büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız.” diyerek Türkiye’nin önemini vurguladı.

TURİZM VE EĞİTİM ADASI OLARAK KKTC

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli sektörünün turizm olduğunu belirtti. “(KKTC) Ayrıca bir eğitim adası bunun yanında her geçen gün büyüyen inşaat sektörü. Tarımı, hayvancılığı, doğası ve kültürüyle bütünleşen bir ada.” ifadelerini kullandı.

BİR OLMA ÇAĞRISI

Programda konuşma yapan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nı hatırlatarak, “Toplu katliam çukurları dediğimiz o çukurlar bizim köyümüzde de hazırlanmıştı. Eğer ben bugün buradaysam ve sizlerle berabersem, o gün canımı Ana Vatan Türkiye’mden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Mehmetçiğe borçluyum. Ana vatanıma borçluyum. Eğer bugün bu canımı Ana Vatanım için vermem gerekirse vermeye hazırım. Onun için gelin hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkalım.” şeklinde konuştu. Program daha sonra Bursa Vali Vekili Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve iş insanı Salih Kayım’ın da söz almasıyla devam etti. Konuşmaların ardından katılımcılara günün anısına hediyeler verildi.