Kktc Başbakanı Ünal Üstel Taziye Ziyareti Yaptı

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’DEN TAZİYE ZİYARETİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası için taziye ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 93 yaşında vefat eden babası Osman Çavuşoğlu için mevlit okundu.

TAZYİHANE ZİYARETİ

11:30’da özel uçakla Gazipaşa Havalimanı’na inen Başbakan Ünal Üstel, saat 12:00’de Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasının Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yer alan taziye evine ulaştı. Üstel, burada taziye ve mevlide katıldıktan sonra başsağlığı diledi ve Alanya’dan ayrıldı.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN MEVLİT

Hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için düzenlenen mevlitte, birçok kişi katılarak taziye dileklerinde bulundu. Başbakan Ünal Üstel, taziye ziyaretinin ardından Alanya’dan ayrılarak KKTC’ye döndü.