KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye’ye önem verdi

KKTC BAŞBAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum ve Yunan lobisinin Kıbrıs Türklerine yönelik baskılarının sürdüğünü ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Eğer ana vatanımız olmasa belki de Kıbrıs Türk’ü bugün Filistin gibi inim inim inleyecek. Görüyorsunuz, çocukları yakıyorlar, kadınları bombalar altında öldürüyorlar” şeklinde konuştu. Üstel, Bursa’da düzenlenen 33’üncü Sinerji Toplantısı’na katıldı. Bu toplantıya, başka önemli isimlerle birlikte KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bursa Vali Vekili Salih Altun da katıldı.

KIBRIS TÜRK HALKININ TARİHİ MÜCADELESİ

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden bu yana özgürlük mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Her türlü zulme, baskıya, işkenceye rağmen Türk Mukavemet Teşkilatı ve en önemlisi ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız destekle 1974’te özgürlüğümüze kavuştuk. O günün önemli liderleri rahmetli Bülent Ecevit ve onun ortağı Necmettin Erbakan, Türkiye Ordusunun kahraman Mehmetçikleri sayesinde bunlar mümkün oldu. Ancak bugün, o günden fazla fark yok. Aynı zulüm devam ediyor” ifadelerini kullandı.

RUM VE YUNAN BASKISI

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türklerine yönelik baskıların devam ettiğini belirterek, “Avrupa’nın şımarık çocuğu, Rum Yönetimi ve Yunanistan her zaman yanı başımızda. İş insanlarımız, katıldıkları tanıtım fuarlarında bu baskıları gördüler fakat hiçbir zaman korkmadılar ya da yılmadılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımını ve pazarlamasını yaptılar. Bugün Kıbrıs Türk’ü, ekonomisi, sosyal yaşantısı ve altyapısı ile varlığını sürdürüyorsa, bunun arkasında fedakâr iş insanları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği var” dedi.

KIBRIS’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmle ilgili bazı medya kuruluşları tarafından olumsuz bir şekilde gösterildiğini vurguladı. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece gazinolardan ibaret değil. Burada zengin bir kültür, tarih ve mutfak var. Tarihi eserleriyle buluşun ve Kuzey Kıbrıs’ın ne kadar zengin olduğunu görün. Biz Yunan adalarında ne varsa burada yüz misli vardır. Gelin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edin, burada yatırım yapın. Baktığımızda, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’ndan bugüne kadar Türkiye’den 86 milyondan Kıbrıs’ı ziyaret eden sadece yüzde 1. Biz daha çok ziyaretçi bekliyoruz” şeklinde konuştu.