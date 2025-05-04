KkTc Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Görüştü. KkTc Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açıldı. Tatar, Yeni Dönem Başladı Dedi. Teknofest, Büyük Bir Kazanım Olacak. Kıbrıs, İki Ayrı Devlet Var. Birbirimizi Tamamlıyoruz, Tek Yürekiz

KUZEY KIBRIS’TA TARİHİ AÇILIŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile dün yapılan açılışın ardından yeni makamında değerlendirmelerde bulundu. Tatar, KKTC tarihi açısından önemli bir gün yaşandığını ve bu durumun ülke tarihi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Eski Cumhurbaşkanlığı binasının artık ihtiyaçları karşılayamadığını belirten Tatar, yeni yerleşkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs halkına yakışır bir binanın yapılması” talimatı doğrultusunda inşa edildiğini vurguladı.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Tatar, ilk aşamada sadece Cumhurbaşkanlığı binasının yenilenmesi kararının alındığını, ancak Erdoğan’ın onayı ile yüksek mahkeme binası da dahil olmak üzere büyük bir yerleşkenin yapımına başlandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin KKTC’nin merkezi olacağını kaydeden Tatar, “Bütün dünyanın gerçekten hayranlıkla izleyeceği büyük bir eser ortaya çıkmıştır” dedi. Yerleşkenin çevre düzenlemelerinin de titizlikle yapıldığını aktaran Tatar, bu süreçte verdiği destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Yeni yerleşkenin halkın buluşma noktası olacağını belirten Tatar, “Burası halkın evidir” diye konuştu.

TEKNOFEST’E ÖVGÜ

TEKNOFEST KKTC hakkında da görüşlerini paylaşan Tatar, Türkiye’den birçok kuruluş ve malzemenin KKTC’ye getirilmesinin festivalin gerçekleştirilmesinin “büyük bir kazanım” olduğunu dile getirdi. Festivalin KKTC gençleri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye’nin her yerinden gençlerin KKTC’deki gençlerle bir araya gelme fırsatını yakaladığını aktardı. Tatar, “Bütün bu çalışmalar ve yapılanlar, bir kez daha bütün dünyaya, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi olduğunu en yalın şekilde ifade etti” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, “Biz tek yürek ayrı devletlerde olabiliriz ama biz bir bütünüz. Birbirimizi tamamlıyoruz” ifadesini kullandı.