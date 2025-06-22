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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ziyaret Ettim

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i kabul etti. İsmail Kaşdemir, Çanakkale ve Kıbrıs konuları üzerine istişarelerde bulunmak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanını ziyaret etti.

Başkan Kaşdemir, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği ziyareti açıkladı ve “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı ziyaret ettim. Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulunduk. Görüş, öneri ve tecrübelerimizi aktarma imkanı buldum. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik” şeklinde ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Kaşdemir, “Çanakkale’den Kıbrıs’a, Anafartalar Ovası’ndan Erenköy’e selam götürdük. Çanakkale Tarihi Alan’dan götürdüğüm toprağı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim ettim” dedi.

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