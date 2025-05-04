KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rekor Ziyaretçi Sayısını Duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST ile ilgili olarak, “Son aldığım bilgiye göre, 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla KKTC’de herhalde bir rekor kırılmıştır.” sözlerini kaydetti. TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kurumu gibi 132 farklı kuruluşun katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Tatar, burada bir standı ziyaret ederek, iki yıl önce TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret edip, etkinliğin KKTC’de yapılmasını istediğini hatırladı. Aynı zamanda, TEKNOFEST’in nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili planlamaların sonrasında yapıldığını aktardı.

REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde etkinliği ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, KKTC’de önemli bir organizasyon düzenlenmesinin onlara güç verdiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile milli savunma sanayisinin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğu ve onlara yalnız olmadıkları mesajını ilettiğini belirtti. Tatar, “Doğu Akdeniz’in bu önemli kritik bölgesinde ‘serhat bekçi’ olan bir ülkede böyle bir festivalin yapılması önemli” diyerek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların, uzmanların, akademisyenlerin, bilim insanlarının ve teknoloji eğitimi alan gençlerin bu etkinliğe katıldığını söyledi.

ANADOLU AJANSI’NIN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve KKTC’nin tek yürek olduğunun altını çizerken, gençlerin teknoloji ile ilgili ufuklarını genişleten ve ilham veren düzenlemelerin değerli olduğunu vurguladı. Basının bu durumu sahiplenmesinin, uluslararası alanda bu etkinlikten haberlerin yayılmasına katkı sağladığını belirtti. “Anadolu Ajansı sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda KKTC’nin ve diğer Türk devletlerinin de sesidir.” diyen Tatar, AA’nın TEKNOFEST gibi bir etkinlikte yer almasının seslerini dünyaya duyurmakta büyük bir vesile olduğunu söyledi.

BİLİŞİM ADASI HEDEFİ

KKTC’nin “bilişim adası” olabileceği yönündeki görüşleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a da teşekkür eden Tatar, burada teknoloji ile ilgili firmaların kolay iş yapabileceğini vurguladı. Eğitim kurumları ve bazı savunma şirketlerinin ofislerinin varlığını dile getiren Tatar, “Bilişim Adası” ile diğer şirketlerin de KKTC’de varlık gösterebileceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır’ın uzmanlık alanını takdir ettiğini ekleyerek, onunla yakın bir tarihte bu görüşleri geliştirmek için toplantılar yapmayı amaçladıklarını açıkladı.