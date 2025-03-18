KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de BM Görüşmesi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansının ikinci günü başladı. Tatar, bu önemli görüşmede KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar ve diğer heyet üyeleri ile birlikte bulundu.

KONFERANSIN SEYRİ

BM Genel Sekreteri Guterres, Hotel Intercontinental’da İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ve Türkiye heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Konferans, Guterres’in hitabıyla başlayacak ve BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenecek. Konferansın açılışında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de konuşma yapacak.

BASIN TOPLANTISI

Konferansın kapanış bölümü, saat 14.30-15.00 arasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Tatar, konferans sonrası yabancı haber ajanslarına yönelik bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu sürecin, Kıbrıs sorununun çözümüne artı bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.