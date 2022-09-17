KKTC Cumhurbaşkanı’ndan ABD’ye yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’ne yanıt verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk canlı yayından ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgili aldığı kararı değerlendiriyor.

Ersin Tatar’ın açıklamaları şöyle; Çok yanlış değerlendiriyorum. Gerginliğe atılacak Ada’da hem kuzeye hem güneye bir takım olumsuz algının yerleşmesi için bir hava yerleşecek. Kıbrıs’ta bir anlaşma yok. Böyle bir silahlanma gerginliğe yol açacak. Gerek yoktu diye düşünüyorum. Geçen yıl öldürücü olmayan araç-gereç konusunda anlaşma vardı, bize de bilgi verdiler.

Aldığımız bu bilgi gerçekten yanlış bir gelişme oluyor. Diledikleri her hangi bir silahı ABD’den alabilecekler. Lozan’a rağmen orada silahlandırmaları görüyoruz. Şimdi bunu Kıbrıs’a da yaymak suretiyle bir gerginlik. Bunu Kıbrıs müzakerelerine hiçbir faydası yok, katkısı olmaz. Bir anlaşma olacaksa da bu ortamda silah olmaz. Bütün sürece bir zarar verecek bir hamle olarak görüyorum. Türkiye’ni açıklamalarını tamamıyla destekliyorum. Rum tarafı da devlet biz de devletiz.

Eğer bir anlaşma olacaksa gerçeklere göre Kıbrıs’ın durumuna göre bir anlaşma olabilir.

Sonun başlangıcı olur. Bu tür silahlanmalarla neye hizmet edecek, neyi başaracaklar? Bütün bunlar KKTC’nin egemenliğini önemini göstermektedir. Biz buradan baktığımızda varlığımızı Türkiye’ye borçluyuz. Türkiye büyük bir devlet. Biz de KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikteyiz, beraberiz. Ona göre hakkımızı hukumuzu korumak en büyük dileğimizdir. Türk kamuoyuna en samimi duygularla sevgi ve saygımı iletiyorum.

AMBARGO KARARININ ABD’DEKİ BM TOPLANTISI ÖNCESİ ALINMASI

New York’ta önemli toplantı olacak. Biz de orada olacağız ve bütün yetkililerle konuşacağız. Onunla mı bağlantılı bilemiyorum. Rum tarafının “Biz bunu uzun zamandır pişiriyoruz” bir açıklaması var. ABD ile istişare yapmışlar. Bunun bir geçmişi var.

Bu iş tatsız bir iştir. Çünkü silahlanma ve cephanelik yaratmak hiç hoş bir şey değildir. Buranın insanın çok savaşlar geçirdi. Hepimiz biliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra kimsenin burnu kanamadı. O barış o huzur Mehmetçik’in adım atmasıyla geldi ve halen devam ediyor. Silahlanmayla birlikte o keyif kaçacak. Onlar biliyorlar neyin ne olduğunu. “Türkiye nasılsa gelemez” beklentileri o dönem darmadağın oldu.

İnşallah gerekli uyarılar yapılır ve bu yanlıştan vazgeçilir. Türkiye Cumhuriyeti, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşında yaptığı liderlikle tahıl koridoru olsun, yaptığı diğer şeylerle gerçekten saygınlık kazandırmıştır. Yunanistan da bunu kıskanıyorlar.