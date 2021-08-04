KKTC Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki yangınlar hakkında açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki yangınları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirterek, “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum.” dedi. Tatar, “Türkiye’mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların bu sıkıntı içinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

Yangının başladığı günden beri Türkiye’yi büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Tatar, “Türkiye’mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların tabi ki sıkıntı içinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. En erken zamanda tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır.” diye konuştu.

Tatar, Türkiye’de yangınların söndürülmesi konusunda verilen mücadeleyi televizyonlardan takip ettiklerini aktararak, “Sayın Bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında bu koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da öyle, aynı şekilde. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Türkiye, bizim anavatanımızdır.” ifadelerini kullandı.