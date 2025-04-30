KkTc Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılıyor

KÜÇÜK YERLEŞKENİN FAALİYETE GEÇİŞİ

Üç senelik inşaat sürecinin ardından tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açılıyor. Başkent Lefkoşa’da yer alan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi’nin bulunduğu kompleks, AA ekibi tarafından görüntülendi.

AÇILIŞ GÜNÜ VE İÇERİK DETAYLARI

639 bin 475 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin 2022’de başlayan inşaatı 3 Mayıs Cumartesi günü yapılan açılışla son bulacak. Henüz faal duruma geçmeyen yerleşke içinde toplantı salonları, bir konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor. Ülkenin en popüler yapılarından biri olacağı öngörülen kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi’nde ise oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti mevcut.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin buraya taşınması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yere taşınmasıyla birlikte mevcut tarihi binanın müze haline getirileceği bilgisi edinildi. Türkiye tarafından KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sayesinde tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişleyecek ve Lefkoşa’daki dağınık durumdaki kurumların bir araya toplanması hedefleniyor.