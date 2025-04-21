KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılıyor

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİ’NE DOĞRU

Türkiye’nin yapımına 3 yıl önce başladığı ve mayıs ayında açılması planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatı son aşamaya ulaştı. Başkent Lefkoşa’da yer alan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi’ni içeren kompleksin son rötuşları, dron ile görüntülenerek kaydedildi. 2022 yılında yapımına başlanan bu önemli yapı, KKTC’nin sembol projeleri arasında gösteriliyor ve 639 bin 475 metrekarelik bir alana inşa ediliyor.

MİLLET BAHÇESİ’NDEKİ OLANAKLAR

Kompleks içerisinde bulunan Millet Bahçesi, oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti gibi çeşitli olanaklara ev sahipliği yapıyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer bir mimari yapıya sahip olarak inşa ediliyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması planlanan bu yerleşkenin, mayıs ayının ilk haftasında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ne kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi’nin taşınmasının öngörüldüğü belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkeye taşınmasıyla birlikte, hâlâ kullanılan tarihi binanın müze olarak hizmet etmeye devam edeceği öğrenildi. Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte, tüm devlet kurumlarının çalışma alanlarının genişlemesi hedeflenirken, Lefkoşa’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren kurumların bir arada toplanması amaçlanıyor.