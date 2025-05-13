Kktc’de Bahis Örgütü Davası Devam Ediyor

HALİL FALYALI DAVASINDA SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

KKTC’de hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kurduğu suç örgütünün illegal bahis çalışmaları yürüttüğü iddiasıyla, Falyalı’nın eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı. İlk olarak iddianamenin özeti okunduktan sonra sanıklara söz verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORLAR

Sanık Sibel Balyemez, ifade vermiş olduğu süre içerisinde “İşlemediğimiz bir suçtan hayatımız karardı. Bu olaylardan haberdar bile değildim” diyerek, beraatini istedi. Sanık Gürkan Ercelil ise, “İddianamede adı geçen sanıkları tanımıyorum, mağdur taraf benim” diyerek beraat talep etti. Sadettin Temiz, hesabını Alperen Özçelik’e yatırım için verdiğini, bunun yasa dışı ticaret için kullanılacağını bilmediğini öne sürdü. Sanık Ahmet Çevik ise, suç örgütüne yardım etmediğini ifade ederek, “Beni ‘Balık’ kod adlı kişiye verdim” dedi ve beraatini istedi. Diğer sanıklar da benzer şekilde suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARI VE İDDİANAME DETAYLARI

Sanıkların ifadelerinin ardından avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını ve beraat taleplerini sundu. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Ekim’e erteledi. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 35’i örgüt yöneticisi 250 sanık hakkında yasa dışı bahis suçunun internet üzerinden gerçekleştirildiği ifade ediliyordu.

İddianameye göre, yasa dışı bahis sitesi kurmak için gerekli olan yazılımın satın alındığı ve suç örgütünün, canlı destek sistemleri aracılığıyla bahis oranlarını takip eden farklı kişilerle işbirliği yaparak işleyişi sürdürdüğü vurgulanıyor. Ayrıca, hesapların genellikle farklı bireyler üzerine açıldığı ve suç gelirlerinin nakde çevrildiği de belirtilmişti. Son olarak, örgüt yöneticilerinin finansal kayıtlarda iz bırakmamaya özen göstererek suç gelirlerini kripto varlıklara çevirdiği ifade edildi. Özge Falyalı’nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın 51 yıl 9 ay, 215 sanığın ise 45 yıla kadar hapisle ceza alması talep ediliyor.