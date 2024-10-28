KKTC’de Bebek Mamalarına Alkol Karıştırıldı

KKTC’DE YENİDOĞAN YÜKSEK BAKIMDA FACİA

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan bir olaya göre, bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, bu durumun sonucunda 1 bebek hayatını kaybetti ve sağlık durumu kritik olan 6 bebek entübe edildi. Ayrıca, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden ailenin, bebeğin vefatından sonra kendilerine geç bilgi verildiğini kaydettiği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçyürek, “Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti” dedi. Ayrıca, ailelere neden geç bilgi verildiğine dair, “Polis tarafından uyarıldık” diye ekledi. Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Tüm sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” ifadesini kullandı. Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, “Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak” şeklinde konuştu.

AİLELERDEN TEPKİLER

Aileler, Bakan Dinçyürek’e hitaben, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Bazı ailelerin, bakanın yaptığı açıklamaların ardından fenalık geçirdiği bildirildi.