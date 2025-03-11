KKTC’de Devlet Eliyle İnsan Ticareti İddiası

İDDİALAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devletin insan ticareti ve cinsel kölelik yaptığına dair ciddi iddialarda bulundu. Gece kulüplerinde kadınlar ve çocukların zorla çalıştırıldığını belirten Derya, bu durumun, “Bu ülkede çeyrek asırdır devlet eliyle insan ticareti ve cinsel ilişki köleliği yapılıyor” sözleriyle vurguladığı bir gerçek olduğunu öne sürdü.

GECE KULÜPLERİ VE POLİS RÜŞVETİ

Derya, gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğunu ve 24 saat kesintisiz çalışmaya zorlandıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra, polislerin rüşvet karşılığında kadınlarla ilişkiye girdiğini ve seks turizminin devlet tarafından desteklendiğini öne sürdü. Ayrıca, bazı kadınların kaybolduğunu belirtti.

CEZA YARGILAMALARININ YOKLUĞU

Derya, gece kulübü işletmecilerinin fuhuş yaptırmaktan bugüne kadar ceza almadığını belirtirken, “Neden? Mademki bu ülkede fuhuş yasak, nasıl oluyor da bir gece kulübü sahibi bu konuda herhangi bir ceza almıyor” diyerek durumu eleştirdi. Gece kulübü sahiplerinin sürekli olarak “Biz fuhuş yaptırmıyoruz” şeklinde yalan söylediklerini aktaran Derya, komisyonların bu düzeni koruduğuna da dikkat çekti.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YAŞ GÖRÜŞMELERİ

Derya, gece kulübü sahipleriyle yaptığı görüşmelerde kadınların çalışma saatleri ve ücretleri hakkında aldığı cevapları paylaştı. Kadınların günde 10 saat çalıştırıldığını ve genç olanların pahalı, yaşlıların ise ucuz ücretlerle çalıştığı bilgisini verdi. Bunun yanı sıra, 18 yaş altı kadınların da bu süreçte yer aldığını vurgulayarak, devletin bu adaletsizliğe el koyduğunu ifade etti.