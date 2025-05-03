KKTC’de GTH Projesi Başladı

GEMİ TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI KURULUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat ve altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, projeye yönelik imza töreninin 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

PROJE İLE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK SAĞLANACAK

Projenin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artıracağını dile getiren Uraloğlu, “Proje ile Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılımla tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız” şeklinde konuştu. Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ve HAVELSAN’ın yükleniciliğini üstlendiğini belirten Uraloğlu, Gazimağusa’da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurulacağını ifade etti.

TRAFFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI AKTİF HİZMETTE OLACAK

Uraloğlu, “Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe’de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara’da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki trafik gözetleme istasyonlarının inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezi’nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz” dedi. Uraloğlu, inşaat ve altyapı çalışmalarının GTH’nin ana bileşenlerinden olan trafik gözetleme istasyonları için yapıldığını vurgulayarak, bu sistemlerin modern teknolojilerle kesintisiz izleme imkanı sunduğunu belirtti.

MODERN SİSTEM İLE ETKİNLİK ARTACAK

Bakan Uraloğlu, “Trafik gözetleme istasyonları sayesinde radar cihazları, kameralar, haberleşme teçhizatları ve meteorolojik algılayıcılarla 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsama alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak merkeze hem de ülkemizdeki Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne iletilecek” dedi. Uraloğlu, sistemin çalışma prensipleri hakkında da bilgi vererek, çeşitli acil durumlarda, meteorolojik verilerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulacağını aktardı.