Kktc’de İslam, Bilim Ve Teknolojiyi Teşvik Etti

İSLAM VE BİLİM TEMASI

KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST etkinliği öncesinde gerçekleştirilen cuma namazında, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. TEKNOFEST; KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, kamu kuruluşları, teknoloji firmaları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor. Etkinlik alanında vatandaşlar cuma namazını kıldı. Cuma namazı öncesi, “İslam’ın bilim ve teknolojiye verdiği önem” başlıklı hutbe mescitte okundu.

İLİMİN DEĞERİ VE TEŞVİKİ

Hutbede, İslam’ın insanların aklı kullanmasını, araştırmasını ve faydalı ilimlerle ilgilenmesini teşvik eden bir din olduğu ifade edildi. Hutbede, “Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ayetinin ‘Oku!’ olması tesadüf değildir. Cenabıhak, bu ayetle insanlığa okumanın, öğrenmenin, bilimin ne kadar kıymetli olduğunu açıkça bildirmiştir” denildi. Peygamber Efendimiz’in “İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır” hadisiyle ilmin herkes için gerekli olduğu dile getirildi. Ayrıca, Bedir Savaşı sonrası okuma yazma bilen esirlerden eğitim şartıyla serbest kalanların örneği, ilime verilen değeri gösteriyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER

İslam’ın tarih boyunca birçok büyük alim yetiştirdiği vurgulandı. İbn-i Sina, El-Harezmi, El-Cezeri ve Farabi gibi alimlerin sadece İslam dünyasını değil, tüm insanlığı etkilediklerine dikkat çekildi. Hutbede, “İslam, ilmin sadece dini ilimlerle sınırlı kalmasını değil, fen, tıp, matematik, astronomi gibi alanlarda da gelişmesini teşvik eder” denildi. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle Müslümanların da bu gelişmelere ayak uydurması gerektiği ifade edildi. “Faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız” vurgusu yapıldı.

İSLAM’IN İLERLEME GÖREVİ

Hutbede “Kur’an’da defalarca ‘Akletmez misiniz?’, ‘Düşünmez misiniz?’ ifadeleriyle bizden düşünmemiz ve araştırmamız istenmiştir” ifadesine yer verildi. Allah’ın verdiği akıl ve irade nimetiyle yeryüzünde imar ve ıslah vazifesinin Müslümanların sorumluluğu olduğu belirtildi. Tembellik, geride kalmak ve cahillik gibi durumların Müslüman’a yakışmadığı vurgulandı. İslam’ın bilim ve ilerleme dini olduğu sonucuyla, “Bilimi ve teknolojiyi ahlaki sınırlar içinde kullanmak Müslüman’ın görevidir. Rabb’im bizleri ilimle amel edenlerden, faydalı işler üretenlerden eylesin” sözleriyle hutbe sonlandırıldı. Aynı zamanda “Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun” hadisiyle hatırlatmalar yapıldı.