KKTC’de (KKTC) Spor Tesisleri Açıldı

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Türkiye’nin katkıları ile gerçekleştirilen spor tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin finansal destekleri sayesinde KKTC’nin başta başkent Lefkoşa olmak üzere farklı kent ve bölgelerine yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu, Boğaz 74, Güvercinlik Köyü, Kaplıca Karadeniz 61, İskele 1461 Trabzon Spor Kulübü futbol sahaları ile Yılmazköy futbol sahası, tribün ve soyunma odaları için “KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni” yapıldı. Lefkoşa Jimnastik Salonu’nda düzenlenen etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra her iki ülkeden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

SPORDA DİRENİŞ VURGUSU

Törende açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’li sporculara yönelik uygulanan ambargo ve izolasyonların çağ dışı olduğunu ifade etti. Tatar, “Biz iki bayrakla çağ dışı izolasyonlara ve kısıtlamalara meydan okuyacağız. Bu iki bayraktan birisi bizim bayrağımız diğeri de ana vatanımızın bayrağı. Çocuklarımıza salonlar yaparak spor imkanı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum.” dedi. Tatar, Türkiye’nin desteğiyle spor komplekslerinin sayısını artıracaklarını belirterek, “Spor demek gençlik, heyecan, sevgi ve başarı demektir. Gençlerimize güveniyorum ve başarılı olacaklarına inancım tam.” ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞE YATIRIM YAPILACAK

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’deki spor altyapısının geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. KKTC’li sporcuların uluslararası alanda artması için gerekeni yaptıklarını dile getiren Bakan Bak, daha önce Güvercinlik Spor Tesisini açtıklarını, Taksim Sahası’nın ışıklandırılmasını ise gerçekleştirdiklerini hatırlattı. KKTC’ye yeni spor salonları kazandırmak ve sporcu sayısını artırmak için çalışmaların süreceğini vurguladı. Ayrıca, KKTC’yi sporla tanıtmanın önemine dikkat çekerek ailelere “çocuklarını spora yönlendirmeleri” çağrısında bulundu. “Spor, gençlerin uyuşturucu ve dijital bağımlılıktan uzak kalmalarına büyük katkı sağlıyor. Hep beraber spor yapacağız, ülkeyi sporla tanıtacağız. KKTC’yi hep beraber büyütmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz, başarılar diliyoruz.” şeklinde konuştu.

CİMNASTİK GÖSTERİLERİYLE SON BULDU

“KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni”, KKTC’li sporcuların gerçekleştirdiği cimnastik gösterileri ile sona erdi.